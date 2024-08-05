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Спортсменку из Бельгии госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Спортсменку из Бельгии госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене Бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной палочкой после соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже, плавательная часть которых проходила в реке Сена.
Индивидуальные
5 августа 2024 г. 00:39
Спортсменку из Бельгии госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной палочкой после соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже, плавательная часть которых проходила в реке Сена.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nieuwsblad.

Мишель заняла 38-е место в личных соревнованиях на Олимпиаде. После своего старта спортсменка на протяжении четырех дней чувствовала себя плохо и в итоге ее госпитализировали, а тесты выявили заражение кишечной палочкой.

Из-за этого сборная Бельгии по триатлону не выступит в смешанной эстафете, которая запланирована на 5 августа.

"Решение не участвовать в эстафете было принято по согласованию со спортсменами и их окружением. BOIC и Федерация триатлона Бельгии надеются, что будут извлечены уроки для будущих соревнований", — говорится в заявлении Олимпийского комитета Бельгии (BOIC).

Напомним, что ранее заплыв по триатлону неоднократно откладывали на фоне загрязнения Сены. Представляющий Азербайджан в этих соревнованиях Ростислав Певцов стал 43-м, преодолев общую дистанцию ​​за 1 час 50 минут 36 секунд.

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