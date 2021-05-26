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Спортсмен-азербайджанец создает новое молодежное движение в Украине – РЕПОРТАЖ

Спортсмен-азербайджанец создает новое молодежное движение в Украине – РЕПОРТАЖ Проживающий в Украине молодой азербайджанец вышел на международную арену. Призер нескольких общереспубликанских и международных соревнований по бодибилдингу Гусейнзаде Акбер Алескер оглу, проживающий в городе Кременчуг Полтавской области Украины, наряду с
Индивидуальные
26 мая 2021 г. 16:12
Спортсмен-азербайджанец создает новое молодежное движение в Украине – РЕПОРТАЖ

Проживающий в Украине молодой азербайджанец вышел на международную арену. Призер нескольких общереспубликанских и международных соревнований по бодибилдингу Гусейнзаде Акбер Алескер оглу, проживающий в городе Кременчуг Полтавской области Украины, наряду с достижениями в спорте принимает активное участие в общественно-политической жизни области.

Восточноевропейское бюро Report подготовило репортаж о молодом спортсмене.

Семья 23-летнего Акбера Гусейнзаде из села Салманбейли Агджабединского района сначала жила в Молдове, но уже 20 лет проживает в Украине. Акбер, проявляющий с детства интерес к спорту, является профессиональным бодибилдером с 18 лет, хотя изначально занимался боксом. Чемпион Полтавской области, призер общереспубликанских соревнований А.Гусейнзаде уже представляет Украину на международных турнирах.

Несмотря на то, что спортсмену пришлось сделать временный перерыв в соревнованиях из-за пандемии коронавируса, являющейся глобальной проблемой в течение последнего года, Гусейнзаде готовится принять участие на очередных соревнованиях.

По словам отца спортсмена Алескера Гусейнова, наряду с интересом к спорту, его сын с детства активно участвовал в общественных мероприятиях. Еще будучи ребенком, он участвовал в официальных мероприятиях в Молдове во время визита президента Азербайджана в Кишинев.

Получивший высшее образование в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности международное право, Днепропетровском национальном университете по специальности право, Акбер Гусейнзаде начинает активную деятельность и в общественно-политической сфере. Гусейнзаде создает новое молодежное движение в составе молодежи, достигшей спортивных успехов, в котором представлены многие этнические народы, в том числе азербайджанцы и украинцы. Он заявил, что основной целью движения является внесение молодежью вклада в украинско-азербайджанские дружеские отношения:

"На всех мероприятиях, в которых принимал участие, я с гордостью представляю свою историческую Родину - Азербайджан. Мы гордимся, что наша Родина - Азербайджан развивается день ото дня", - сказал юный спортсмен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanı əzələləri ilə heyran edən azərbaycanlı gənc – POLTAVADAN REPORTAJ

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