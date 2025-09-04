Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    • 04 сентября, 2025
    • 11:34
    Посол спорта: Проект Утренний спорт вызвал всеобщий интерес

    Проект "Утренний спорт", организованный по инициативе Министерства молодежи и спорта Азербайджана, вызвал всеобщий интерес.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол спорта Орхан Сафаров.

    Бывший дзюдоист положительно оценил проведение подобных мероприятий.

    По его словам, спортом должны заниматься не только спортсмены, но и пожилые люди:

    "Спорт - это здоровье. Эта инициатива вызвала всеобщий интерес. Надеюсь, что в следующий раз к проекту присоединятся и другие люди, чтобы заняться спортом".

    Отметим, что Министерство молодежи и спорта Азербайджана недавно запустило новую инициативу, направленную на повышение интереса жителей столицы к здоровому образу жизни. В рамках проекта "Здоровый образ жизни" в Парке Офицеров, Центральном парке и парке "Деде Горгуд" с 7 до 8 утра 6 дней в неделю проводится утренняя зарядка. 

    Nazirliyin idman səfiri: "Səhər idmanı" layihəsi hamının marağını cəlb edib"

