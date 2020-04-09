​Спортивные СМИ Азербайджана обратились к правительству за поддержкой

"Наше правительство предприняло ряд важных шагов, чтобы уберечь граждан от обуявшего в последнее время весь мир коронавируса. Среди этих мер, безусловно, самый важный - внедрение карантинного режима. Отмена всех спортивных соревнований в нашей стране и во всем мире в период карантина усложнила работу спортивных медийных структур".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Федерации спортивных журналистов Азербайджана, направленном Кабинету министров.

В адресованном на имя премьер-министра Али Асадова письме отмечается, что потерявшие массовую читательскую аудиторию спортивные медиа испытывают финансовые трудности. Для продолжения в этот сложный период деятельности спортивных газет и сайтов, затрудняющихся платить зарплату сотрудникам, необходима поддержка государства.

Президент Федерации, заслуженный журналист Габиль Мехдиев выразил надежду на положительный ответ на обращение.

Отмечается, что правительство, освободив в карантинный период спортивные СМИ от выплат в ГФСЗ и налогов, может оказать поддержку данному сектору. В связи с этим у Кабмина просят рассмотреть вопрос освобождения работающих в стране спортивных СМИ от выплат в ГФСЗ и налогов с 1 апреля 2020 года и до восстановления спортивных соревнований.