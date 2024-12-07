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Состоялся чемпионат Азербайджана по триатлону

Состоялся чемпионат Азербайджана по триатлону В рамках "Проекта по выявлению талантливых детей", организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана, прошли соревнования по троеборью памяти рекордсмена СССР, судьи всесоюзной категории Тофига Гараева.
Индивидуальные
7 декабря 2024 г. 18:38
Состоялся чемпионат Азербайджана по триатлону

В рамках "Проекта по выявлению талантливых детей", организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана, прошли соревнования по троеборью памяти рекордсмена СССР, судьи всесоюзной категории Тофига Гараева.

Как сообщает Report, выступая на церемонии открытия, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов пожелал удачи участникам, делающим первые шаги в легкой атлетике, и отметил, что основная цель заключается в выявлении талантливых детей и оказании им необходимой поддержки.

В соревнованиях, которые стали 27-ми по счету, приняли участие 80 спортсменов 2011/2012 годов рождения из столицы, а также Гянджи, Губы, Хачмаза, Хызы, Исмаиллы, Гядабея, Барды и Астары. По итогам соревнований в беге на 60, 200 метров и прыжках в длину победителями троеборья среди мальчиков стал Октай Худиев, а среди девочек - Сельма Агабекова.

Отметим, что в рамках "Проекта по выявлению талантливых детей" 5 декабря при поддержке Европейской легкой атлетики были проведены другие соревнования, в которых приняли участие 140 школьников, участвующих в Олимпийской программе культуры и образования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜçnövçülük üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib

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