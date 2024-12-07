Состоялся чемпионат Азербайджана по триатлону

В рамках "Проекта по выявлению талантливых детей", организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана, прошли соревнования по троеборью памяти рекордсмена СССР, судьи всесоюзной категории Тофига Гараева.

В рамках "Проекта по выявлению талантливых детей", организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана, прошли соревнования по троеборью памяти рекордсмена СССР, судьи всесоюзной категории Тофига Гараева.

Как сообщает Report , выступая на церемонии открытия, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов пожелал удачи участникам, делающим первые шаги в легкой атлетике, и отметил, что основная цель заключается в выявлении талантливых детей и оказании им необходимой поддержки.

В соревнованиях, которые стали 27-ми по счету, приняли участие 80 спортсменов 2011/2012 годов рождения из столицы, а также Гянджи, Губы, Хачмаза, Хызы, Исмаиллы, Гядабея, Барды и Астары. По итогам соревнований в беге на 60, 200 метров и прыжках в длину победителями троеборья среди мальчиков стал Октай Худиев, а среди девочек - Сельма Агабекова.

Отметим, что в рамках "Проекта по выявлению талантливых детей" 5 декабря при поддержке Европейской легкой атлетики были проведены другие соревнования, в которых приняли участие 140 школьников, участвующих в Олимпийской программе культуры и образования.