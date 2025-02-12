Состоялось первое заседание Оргкомитета III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане

Состоялось первое заседание Организационного комитета III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Состоялось первое заседание Организационного комитета III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает Report, на заседании под председательством заместителя премьер-министра, председателя Организационного комитета Самира Шарифова были подробно обсуждены вопросы подготовки к Играм.

Было отмечено, что III Игры СНГ будут проводиться по 23 видам спорта в Гяндже, которая является "спортивной столицей Содружества Независимых Государств в 2025 году", и в шести других городах страны с 28 сентября по 8 октября. В Гяндже будут организованы соревнования по 8 видам спорта, в Мингячевире - по 4, в Гябяле - по 4, в Шеки - по 3, в Гёйгёле - по 2, в Евлахе - по 1 и в Ханкенди - по 1 виду спорта.

Ожидается, что наряду со спортивными делегациями стран СНГ, в Играх по приглашению правительства Азербайджана примут участие спортсмены из ряда других стран.