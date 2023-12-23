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Состоялись соревнования по триатлону в честь чемпиона СССР Тофига Караева

Состоялись соревнования по триатлону в честь чемпиона СССР Тофига Караева Министерство молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Азербайджана организовали Республиканские соревнования по триатлону в честь чемпиона СССР, профессора Тофига Караева.
Индивидуальные
23 декабря 2023 г. 21:32
Состоялись соревнования по триатлону в честь чемпиона СССР Тофига Караева

Министерство молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Азербайджана организовали Республиканские соревнования по триатлону в честь чемпиона СССР, профессора Тофига Караева.

Как сообщает Report, в турнире, организованном в Республиканском олимпийском центре, приняли участие 80 спортсменов (2010-2011 г.р), представляющих Баку, Сумгайыт, Гянджу, Барду, Губу и Хачмаз.

Участники соревновались в беге на 60 и 200 метров, прыжках в длину. Тунджай Гумбатов выиграл забеги на 60 и 200 метров среди юношей, а Фидан Османова - среди девушек. Т.Гумбатов и Сельма Агабекова показали самые высокие результаты в соревнованиях по прыжкам в длину среди юношей и девушек.

Первое место в триатлоне среди юношей завоевал Т.Гумбатов, второе место - Акпер Дадашлы, третье - Нурлан Марданов. Среди девушек на вершину пьедестала почета поднялась Фидан Османова. Сельма Агабекова и Нила Гейдарова заняли 2-е и 3-е места соответственно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSSRİ çempionu Tofiq Karayevin şərəfinə həsr olunmuş üçnövçülük üzrə ölkə yarışı keçirilib

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