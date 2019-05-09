В Баку состоялась жеребьёвка турнира Большого Шлема по дзюдо, посвященного памяти Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в результате жеребьёвки определились первые соперники наших 15 спортсменок и 28 спортсменов. В соревнованиях среди женщин в весовой категории 78 кг страна-организатор представлена не будет. В состязаниях среди мужчин 4 дзюдоистов будут бороться в каждой из 7 весовых категориях.

Отметим, что в турнире Большого шлема примут участие 431 дзюдоистов из 56 стран. Из них 256 мужчин, 175 женщин. Соревнование позволит набрать очки для получения лицензии на участие в Летних Олимпийских играх в Токио.

Предстоящий в Баку турнир "Большого шлема" стартует 10 мая. Трехдневные престижные соревнования будут организованы во Дворце спорта имени Гейдара Алиева.