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Состоялась торжественная церемония, посвященная 30-летнему юбилею НОК Азербайджана

Состоялась торжественная церемония, посвященная 30-летнему юбилею НОК Азербайджана 11 ноября во дворце «Гюлистан» в Баку состоялась торжественная церемония, посвященная 30-летнему юбилею Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана.
Индивидуальные
12 ноября 2022 г. 00:58
Состоялась торжественная церемония, посвященная 30-летнему юбилею НОК Азербайджана

11 ноября во дворце «Гюлистан» в Баку состоялась торжественная церемония, посвященная 30-летнему юбилею Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, руководители федераций, олимпийские чемпионы и титулированные спортсмены.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был показан видеоролик об успешных выступлениях азербайджанских спортсменов на Олимпийских играх.

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева зачитала поздравительное послание Президента Азербайджана, главы Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева Национальному олимпийскому комитету.

Президент Европейских олимпийских комитетов и Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос в своем выступлении отметил, что Азербайджан признан в мире спортивной страной, и первые Европейские игры были организованы в Баку на высоком уровне. Было отмечено, что спорту в Азербайджане уделяется большое внимание и забота на государственном уровне. В результате этого азербайджанские спортсмены достойно выступают на международной арене, в стране создана самая современная спортивная инфраструктура. Все это стало возможным благодаря проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым успешной спортивной политике.

Спирос Капралос подчеркнул, что первые Европейские игры были прекрасно организованы под руководством первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

После представления Олимпийского гимна, подготовленного в современном стиле, президент Европейских олимпийских комитетов С.Капралос вручил памятные подарки руководимой им структуры вице-президенту НОК Чингизу Гусейнзаде и генеральному секретарю Азеру Алиеву. Представители НОК также вручили С.Капралосу специальный подарок комитета.

Торжественная юбилейная церемония продолжилась грандиозной концертной программой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib

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