 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском дворце спорта прошла торжественная церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо. 

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садыг Садыгов, представители Международной федерации дзюдо, спортивной общественности и другие лица. 

    Отметим, что в двухдневных соревнованиях участвуют около 500 спортсменов из 56 клубов дзюдо страны, в том числе члены сборной Азербайджана. 

    Сегодня определятся победители мужских соревнований в весовых категориях 60 кг, 73 кг и 90 кг, женских соревнований - 48 кг, 57 кг и 70 кг.

    Во второй день соревнований будут бороться мужчины в весовой категории 66 кг, 81 кг, 100 кг и +100 кг и женщины - 52 кг, 63 кг, 78 кг и +78 кг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi