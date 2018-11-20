Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском дворце спорта прошла торжественная церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садыг Садыгов, представители Международной федерации дзюдо, спортивной общественности и другие лица.

Отметим, что в двухдневных соревнованиях участвуют около 500 спортсменов из 56 клубов дзюдо страны, в том числе члены сборной Азербайджана.

Сегодня определятся победители мужских соревнований в весовых категориях 60 кг, 73 кг и 90 кг, женских соревнований - 48 кг, 57 кг и 70 кг.

Во второй день соревнований будут бороться мужчины в весовой категории 66 кг, 81 кг, 100 кг и +100 кг и женщины - 52 кг, 63 кг, 78 кг и +78 кг.