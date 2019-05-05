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Состоялась церемония награждения победителей "Бакинского марафона-2019"

Состоялась церемония награждения победителей "Бакинского марафона-2019
© Foto: Elçin Murad

Награждены победители "Бакинского марафона-2019".

Как передаёт Report, церемония награждения состоялась в Бакинском олимпийском стадионе.

Обладатели первого места в соревновании как мужчин, так и женщин, получили 3 000 манатов, второго места - 2 000 манатов, третьего - 1 000 манатов, а также подарки, медали и сертификаты. Всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку в организации соревнования, были вручены сертификаты.

Студенты, первыми пересёкшие финишную черту, выиграли путёвку в "Диснейлэнд" в Париже, корпоративные участники - регистрацию на Стамбульский марафон и билеты туда и обратно.

Первые 1 000 участников, пересекшие финишную черту, были награждены специальными медалями "Бакинский марафон-2019".

Отметим, что в соревновании мужчин первое место занял Исмаил Сеньянге из Уганды, второе - Мохаммед Джафар Моради из Ирана, третье - азербайджанец Эльман Абышов.

Украинка Валентина Полтавска добралась до финишной прямой первой среди женщин. На втором месте - Сюзанна Мотанти из Шотландии, третьем - азербайджанка Айна Юсибова.

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