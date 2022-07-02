Состоится международная велогонка под лозунгом "Родная Шуша"

9 июля стартует международное соревнование по велосипедному спорту «Дорогая Шуша», организованное Министерством молодежи и спорта, федерацией велосипедного спорта Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

9 июля стартует международное соревнование по велосипедному спорту "Родная Шуша", организованное министерством молодежи и спорта, Федерацией велосипедного спорта Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Как сообщили Report в министерстве, состязание продлится два дня.

Соревнование пройдут в рамках плана мероприятий в рамках "Года города Шуша".

Турнир, в котором примут участие велосипедисты из порядка 10 стран, состоит из двух этапов. Первый этап пройдет 9 июля недалеко от парка "Нерекенд" в Пираллахинском районе Баку. На данном этапе спортсмены будут соревноваться в индивидуальной гонке на дистанции 21 км.

Второй этап 10 июля стартует от аэропорта Физули и завершится перед отелем "Карабах" в Шуше. В последний день спортсмены попытают свои силы в групповой гонке на дистанции 71 км.