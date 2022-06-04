Состоится фестиваль с участием азербайджанских и болгарских спортсменов

5 июня по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией состоится Бакинский молодежный спортивный фестиваль.

5 июня по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией состоится Бакинский молодежный спортивный фестиваль.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, в фестивале, который пройдет в Бакинском дворце спорта, силами померятся спортсмены в таких видах, как акробатическая гимнастика, борьба, капоэйра и брейк-данс.

В мероприятии примут участие азербайджанские и болгарские спортсмены, представители спортивной общественности. Фестиваль стартует в 15:00, в завершении состоится церемония награждения.

Болгарская делегация, которая примет участие в фестивале, прибыла в Азербайджан сегодня.