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Состоится фестиваль с участием азербайджанских и болгарских спортсменов

Состоится фестиваль с участием азербайджанских и болгарских спортсменов 5 июня по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией состоится Бакинский молодежный спортивный фестиваль.
Индивидуальные
4 июня 2022 г. 14:28
Состоится фестиваль с участием азербайджанских и болгарских спортсменов

5 июня по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией состоится Бакинский молодежный спортивный фестиваль.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, в фестивале, который пройдет в Бакинском дворце спорта, силами померятся спортсмены в таких видах, как акробатическая гимнастика, борьба, капоэйра и брейк-данс.

В мероприятии примут участие азербайджанские и болгарские спортсмены, представители спортивной общественности. Фестиваль стартует в 15:00, в завершении состоится церемония награждения.

Болгарская делегация, которая примет участие в фестивале, прибыла в Азербайджан сегодня.

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Версия на английском языке ФотоFestival to be held with participation of Azerbaijani and Bulgarian athletes
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Bolqarıstan idmançılarının iştirakı ilə festival olacaq

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