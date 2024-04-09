Состоится чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин

11 апреля стартует чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин.

11 апреля стартует чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана.

Организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией шахмат Азербайджана соревнование будет состоять из 9 туров.

Обладатели первых 4 мест продолжат борьбу во втором этапе, где шахматистам предстоит сыграть две партии за выход в финал. Победители будут бороться в финале за звание чемпиона, а проигравшие - за третье место.

Призовой фонд чемпионата Азербайджана увеличен до 30 тысяч манатов. Победитель конкурса будет награжден медалью, дипломом и денежным вознаграждением в размере 12 тысяч манатов.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин пройдет в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана.