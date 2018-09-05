Соперник азербайджанского дзюдоиста: Я хочу завоевать второй титул подряд

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Как спортсмен, который защищает титул чемпиона, я хочу повторить будапештский успех и завоевать второй титул подряд".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту Международной федерации дзюдо (IJF) сказал член японской сборной Соичи Хашимото, рассказывая о целях на стартующем 20 сентября в Баку чемпионате мира.

Завоевавший в прошлом году золотую медаль на прошедшем в столице Венгрии Будапеште чемпионате мира 27-летний дзюдоист сказал, что на таком уровне конкуренции трудно не испытывать давления. Последний чемпион мира в весовой категории 73 кг отметил, что пытается получить удовольствие от каждого турнира: "У меня много соперников. Но я ничего не делаю, чтобы индивидуально готовиться против каждого из них. Самая большая подготовка – думать, что я стану чемпионом. Я считаюсь фаворитом, поэтому сложно на таком конкурентном уровне не испытывать давления. Поэтому я принимаю давление и стараюсь получить удовольствие от турнира. У меня много друзей в мире дзюдо. Мне повезло работать вместе с ними, разделять цели. Я благодарен всем – моей семье, друзьям, болельщикам, поддерживающим меня людям, что я в состоянии заниматься дзюдо".

Отметим, что Соичи Хашимото был чемпионом мира в 2017 году, чемпионом Азии – в 2016 году, бронзовым медалистом чемпионата Азии – в 2015 году, завоевал 6 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую медали на турнирах серии "Большого шлема". В финале чемпионата мира прошлого года он одолел азербайджанского представителя Рустама Оруджева.