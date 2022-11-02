СМИ: Этап Гран-при Формулы-1 в Бразилии могут отменить

Этап Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 в Бразилии, который должен пройти с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу, может быть отменен из-за беспорядков в стране после президентских выборов.

Этап Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 в Бразилии, который должен пройти с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу, может быть отменен из-за беспорядков в стране после президентских выборов.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала PitLane TV Педро Фермин Флорес.

По информации источника, руководство Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (FIA) обеспокоены ситуацией в стране после завершения президентских выборов. Решение о проведении этапа Гран-при, как отмечает журналист, будет принято через несколько дней после полноценной оценки всей ситуации.