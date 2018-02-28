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    СМИ: Членство России в Международном олимпийском комитете восстановлено

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено.

    Как сообщает Report, информацию распространил R-Sport со ссылкой на несколько источников.

    Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено 5 декабря прошлого года.

    В результате этого российским спортсменам пришлось участвовать в Зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан в особом порядке.

    Они завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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