Словацкая гимнастка: Чемпионат Европы в Гяндже организован на высоком уровне
Индивидуальные
- 14 ноября, 2025
- 20:38
Чемпионат Европы по аэробной гимнастике среди взрослых в Гяндже организован на высоком уровне.
Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявила словацкая гимнастка Алена Унова.
Она рассказала о своем выступлении на соревнованиях: "Я впервые в этом городе. У меня очень хорошие впечатления. Я осталась довольна своим выступлением на соревнованиях. Конечно, я могла бы выступить лучше. Но это турнир, и можно ожидать любого результата".
Отметим, что в континентальном первенстве приняли участие 151 спортсмен из 18 стран.
Последние новости
20:45
Бельгия открывает посольство в УзбекистанеДругие страны
20:38
Словацкая гимнастка: Чемпионат Европы в Гяндже организован на высоком уровнеИндивидуальные
20:22
Чарльз III стал пятым в списке самых возрастных монархов БританииДругие страны
20:08
Фото
Финалисты программы развития Азада Мирзаджанзаде посетили его кабинет-музейНаука и образование
20:08
Фото
В Щвеции автобус врезался в остановку: есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
19:48
Трамп примет в Белом доме освобожденных израильских заложниковДругие страны
19:43
Посол ЕС: В истории Азербайджана много ярких примеров сильных женщинВнешняя политика
19:33
Мерц: ЕС в предстоящие недели подготовит новый пакет санкций против РФДругие страны
19:31
Фото