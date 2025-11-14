Словацкая гимнастка: Чемпионат Европы в Гяндже организован на высоком уровне

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    • 14 ноября, 2025
    • 20:38
    Чемпионат Европы по аэробной гимнастике среди взрослых в Гяндже организован на высоком уровне.

    Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявила словацкая гимнастка Алена Унова.

    Она рассказала о своем выступлении на соревнованиях: "Я впервые в этом городе. У меня очень хорошие впечатления. Я осталась довольна своим выступлением на соревнованиях. Конечно, я могла бы выступить лучше. Но это турнир, и можно ожидать любого результата".

    Отметим, что в континентальном первенстве приняли участие 151 спортсмен из 18 стран.

    Slovakiyalı gimnast: "Gəncədəki Avropa çempionatı yüksək səviyyədə təşkil olunub"

