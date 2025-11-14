Словацкая гимнастка: Чемпионат Европы в Гяндже организован на высоком уровне

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике среди взрослых в Гяндже организован на высоком уровне.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявила словацкая гимнастка Алена Унова.

Она рассказала о своем выступлении на соревнованиях: "Я впервые в этом городе. У меня очень хорошие впечатления. Я осталась довольна своим выступлением на соревнованиях. Конечно, я могла бы выступить лучше. Но это турнир, и можно ожидать любого результата".

Отметим, что в континентальном первенстве приняли участие 151 спортсмен из 18 стран.