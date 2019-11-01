Сломанную ракетку Серены продают на аукционе

Ракетка Серены Уильямс, которую американская теннисистка сломала и подарила болельщику на Уимблдоне в 2005 году, выставлена на аукцион.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Tennis World USA, стартовая цена составляет 8 тысяч долларов.

Именно этой ракеткой американка играла в матче первого круга турнира в против соотечественницы Анджелы Хейнс, Уильямс проиграла первый сет и на эмоциях сломала ракетку, после чего подписала ее и подарила болельщику на трибуне. В итоге Уильямс выиграла матч.

Отметим, что на счету 38-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема, рекорд по этому показателю принадлежит австралийке Маргарет Корт, на счету которой 24 победы.