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Сломанную ракетку Серены продают на аукционе

Сломанную ракетку Серены продают на аукционе

Ракетка Серены Уильямс, которую американская теннисистка сломала и подарила болельщику на Уимблдоне в 2005 году, выставлена на аукцион.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Tennis World USA, стартовая цена составляет 8 тысяч долларов. 

Именно этой ракеткой американка играла в матче первого круга турнира в против соотечественницы Анджелы Хейнс, Уильямс проиграла первый сет и на эмоциях сломала ракетку, после чего подписала ее и подарила болельщику на трибуне. В итоге Уильямс выиграла матч.

Отметим, что на счету 38-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема, рекорд по этому показателю принадлежит австралийке Маргарет Корт, на счету которой 24 победы.

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