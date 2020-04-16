​Скончался обладатель более 70 рекордов в азербайджанском спорте

Азербайджанский спорт понес тяжелую утрату.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF), заслуженный тренер, президентский стипендиат Юрий Иванович Рябов скончался в возрасте 81 года.

AAAF выражает свою скорбь по поводу смерти ветерана-специалиста и приносит глубочайшие соболезнования семье покойного.

Отметим, что Юрий Рябов родился 25 мая 1939 года. Более 50 лет плодотворно участвовал в развитии тяжелой атлетики, олимпийского движения, подготовке спортсменов высокого уровня в Азербайджане.

Заслуженный мастер спорта СССР, международный судья и судья всесоюзной категории, заслуженный тренер Азербайджанской Республики и президентский стипендиат, специалист, он достойно защищал спортивную честь Азербайджанской Республики на международных и всесоюзных соревнованиях. В 1961-1974 годах Юрий Рябов был ведущим спортсменом сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. Помимо 13 титулов чемпиона Азербайджана, он является автором более 70 рекордов в Азербайджане. Был членом клуба "500" Международной федерации тяжелой атлетики.