Скончался экс-президент Федерации гимнастики Азербайджана

Скончался экс-президент Федерации гимнастики Азербайджана и бывший генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Фаиг Раджабов.

Скончался экс-президент Федерации гимнастики Азербайджана и бывший генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Фаиг Раджабов.

Как сообщает Report, ветеран-гимнаст, внесший огромный вклад в развитие азербайджанского спорта, скончался в возрасте 91 года.

В 2022 году Ф.Раджабову было присвоено почетное звание деятеля физической культуры и спорта Азербайджанской Республики за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Отметим, что Фаиг Раджабов - дедушка известного азербайджанского шахматиста, трехкратного чемпиона Европы, победителя Кубка мира Теймура Раджабова.