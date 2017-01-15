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    Шведский боксер едва не нокаутировал судью в бою за титулы чемпиона мира - ВИДЕО

    Судья потерял равновесие и начал падать, но боксер успел удержать его

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе швед Баду Джек случайно ударил судью во время боя с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом.

    Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

    Удар предназначался сопернику, но Джек промахнулся и попал в подбородок рефери Артуру Мерканте-младшему. Судья потерял равновесие и начал падать, но боксер успел удержать его.

    Поединок прошел ночью в воскресенье в Нью-Йорке. Сражение завершилось ничьей.

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