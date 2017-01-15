Шведский боксер едва не нокаутировал судью в бою за титулы чемпиона мира - ВИДЕО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе швед Баду Джек случайно ударил судью во время боя с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

Удар предназначался сопернику, но Джек промахнулся и попал в подбородок рефери Артуру Мерканте-младшему. Судья потерял равновесие и начал падать, но боксер успел удержать его.

Поединок прошел ночью в воскресенье в Нью-Йорке. Сражение завершилось ничьей.