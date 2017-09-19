Шотландец обогнул земной шар на велосипеде за рекордные 79 дней

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Шотландец Марк Бомонт установил мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, он финишировал 18 сентября у Триумфальной арки в Париже.

«Это были самые долгие два с половиной месяца в моей жизни, самое изматывающее испытание, которому я подверг свое тело и свой мозг. Каждый день сам по себе был испытанием моей физической и умственной выносливости», — приводит слова Бомонта ТАСС.

На кругосветное путешествие 34-летний Бомонт отправился в путь 2 июля из Парижа. За это время велосипедист преодолел около 29 тыс. км по территории 16 стран. В среднем в день он проезжал по 370 км. Он превзошел предыдущий мировой рекорд на 44 дня. Шотландец рассказал, что на поездку его вдохновил роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».