Шотландец обогнул земной шар на велосипеде за рекордные 79 дней

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Шотландец Марк Бомонт установил мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, он финишировал 18 сентября у Триумфальной арки в Париже.
«Это были самые долгие два с половиной месяца в моей жизни, самое изматывающее испытание, которому я подверг свое тело и свой мозг. Каждый день сам по себе был испытанием моей физической и умственной выносливости», — приводит слова Бомонта ТАСС.
На кругосветное путешествие 34-летний Бомонт отправился в путь 2 июля из Парижа. За это время велосипедист преодолел около 29 тыс. км по территории 16 стран. В среднем в день он проезжал по 370 км. Он превзошел предыдущий мировой рекорд на 44 дня. Шотландец рассказал, что на поездку его вдохновил роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook