Шеф-де-миссион Азербайджана: Патрик Брахнер упал на ледяной поверхности, но не пострадал

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ “Патрик Брахнер очень хорошо начал соревнование, шел со скоростью. Но из-за ледяного участка на этой дистанции падали многие участники”.

Об этом Report сказал шеф-де-миссион Азербайджана на проходящих в южнокорейском городе Пхенчхан XXIII зимних Олимпийских игр Анар Багиров, комментируя не выход в финал единственного представителя страны, слаломиста Патрика Брахнера.

По его словам, наряду с 26-летним австрийским легионером на данном участке неудача постигла мировых и олимпийских призеров: “Из 108 лишь 52 спортсмена смогли дойти до финиша и выйти во второй этап. Остальные приостановили борьбу. Брахнер упал, но не пострадал”.

А.Багиров сказал, что азербайджанская делегация покинет Пхенчхан 26 февраля, а через день прибудет в Баку.

Отметим, что зимние Олимпийские игры завершатся 25 февраля.