Шеф-де-миссион Азербайджана на олимпиаде: Занятие Патриком Брахнером 35-го места будет считаться хорошим результатом - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с Шеф-де-миссион Азербайджана на проходящих в южнокорейском городе Пхенчхан XXIII Зимних Олимпийских играх Анаром Багировым.

- С чем связано не участие 18 февраля в соревновании большого слалома единственного представителя Азербайджана на олимпиаде Патрика Брахнера?

- У него больше шансов в соревновании по слалому. По этой причине мы не посчитали нужным вести борьбу в разновидности большой слалом.

- Почему изначально вы говорили об участии в обоих видах спорта?

- Потому что с полученной лицензией он мог участвовать и в слаломе, и в большом слаломе. Однако наш спортсмен специализирован только в виде слалом. Мы не внесли его имя в большой слалом. Брахнер проверит свои силы 22 февраля в слаломе.

- Какова общая ситуация там?

- Все нормально, погода улучшилась. Температура составляет 5-7 градусов ниже нуля. Это лучшие условия для тренировок. Мы готовимся к соревнованию. 21 февраля будет жеребьевка.

- Сколько тренировок провел там Брахнер?

- Он тренируется каждый день с момента нашего приезда. В тренировочном процессе в официальной программе должен участвовать каждый. В слаломе спортсмены из ведущих стран наподобие Франции, Австрии, Китая, США сами выбирают время тренировок. Страны с малым количеством спортсменов, как Азербайджан, присоединяются к ним. Например, один день тренируешься со швейцарцами, на другой - с французами.

- Азербайджан представлен в Пхенчхане одним спортсменом и это иностранец. Какие планы у Горнолыжной федерации по воспитанию местных спортсменов?

- Азербайджан в основном представляется большой делегацией на Летних Олимпийских играх и добивается успешных результатов. Сейчас и у нас есть Зимние олимпийские комплексы. В Шахдаге и Габале ребята занимаются зимними видами спорта. Есть план по подготовке в будущем своих спортсменов. Постепенно мы увидим плоды. На зимней олимпиаде будут и наши спортсмены. В зимних видах спорта важна техника. В международных соревнованиях не для завоевания медали, а только для участия одного спортсмена требуется 10-15-летняя подготовка.

- Под каким номером будет стартовать Брахнер?

- Жеребьевка такова, что первые в рейтинге быстрее начинают соревнование. Брахнер будет примерно 35-40. Во время соревнования чем больше спортсменов выступает, тем хуже снег. В этом виде спорта не встречается такого, чтобы начавший соревнование под номером 30 спортсмен занял 1 место. Для набора рейтинговых очков, продвижения вперед спортсмен лет 10-15 должен участвовать в различных соревнованиях. Поэтому в этом виде спорта нет молодых. Возраст ведущих спортсменов 28-35 лет.

- Какого результата вы ждете от нашего спортсмена? Получается, что 35-ое место для нас будет хорошим результатом?

- Да. В слаломе хорошим результатом считается попасть в первые "40". Брахнер сейчас готовится вместе с сильными спортсменами и показывает хорошие результаты на тренировках. В этом виде спорта для небольшого продвижения вперед ждешь чьего-то падения. Шанс всегда есть.

- У него нет проблем со здоровьем?

- Пять дней назад он почувствовал слабость. Он не болел, были проблемы в брюшной полости. Он принял лекарство в поликлинике и все прошло.

- Сколько сейчас там человек в азербайджанской делегации?

- Сейчас нас осталось 3 человека. Спортсмен, официальный представитель команды Гасанага Рзаев и я. Остальные вернулись на родину. Здесь мы делаем все возможное, чтобы наш спортсмен мог спокойно готовиться к соревнованию.