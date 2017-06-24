Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Победитель VII тура проходящего в Баку соревнования Формулы 2 Шарль Леклер посвятил победу в Баку скончавшемуся три дня назад отцу.

Как сообщает Report, об этом 20-летний член команды Prema Racing из Монако заявил сайту autosport.com.

Ш. Леклер сказал, что испытывал трудности с настройкой на соревнование. Он заявил, что позавчера ночью не мог уснуть, думал об отце: "Я плохо себя чувствовал, потому что не мог настроиться на игру. Я думаю, что в победе в Баку была помощь моего отца. Я уверен, он обрадуется моей победе. Я приехал в Азербайджан на выходных. Я не мог полностью настроиться на игру в Баку. Я рад, что победил. Я надеюсь, что и завтра выступлю успешно. Хочу, чтобы мой отец гордился мной и хочу поблагодарить его. Я обязан отцу, что нахожусь в Формуле 2".

Отметим, что в заезде на 29 кругов Шарль Леклер опередил всех соперников, показав результат в 1:54.025. Ник Де Врис (Нидерданды, Rapax) пришел к финалу вторым, Николас Латифи (Канада, DAMS) – третьим.

Отметим, что 25 июня в 14:00 стартует VIII этап соревнования, состоящий из 21-го круга.