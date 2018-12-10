 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шариф Шарифов завоевал бронзовую медаль в России

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В столице Северной Осетии (Россия) прошел турнир по вольной борьбе «Аланс».

    Как сообщает Report, на турнире Азербайджан представляли победитель Олимпиады и чемпион мира Шариф Шарифов и Магомедгаджи Хатиев (оба 92 кг).

    М.Хатиев завершил свое выступление в 1/8 финала турнир.

    Ш.Шарифов завоевал бронзовую медаль и денежный приз в размере 1000 долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi