Шариф Шарифов завоевал бронзовую медаль в России

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В столице Северной Осетии (Россия) прошел турнир по вольной борьбе «Аланс».
Как сообщает Report, на турнире Азербайджан представляли победитель Олимпиады и чемпион мира Шариф Шарифов и Магомедгаджи Хатиев (оба 92 кг).
М.Хатиев завершил свое выступление в 1/8 финала турнир.
Ш.Шарифов завоевал бронзовую медаль и денежный приз в размере 1000 долларов.
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