Шариф Шарифов завоевал бронзовую медаль в России

10 декабря, 2018 07:28

https://report.az/storage/news/ea1d5349bd350e65583c90772a9e04e1/c7e385c9-9014-4b69-8b84-f51cdfd4ffe5_292.jpg Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В столице Северной Осетии (Россия) прошел турнир по вольной борьбе «Аланс». Как сообщает Report, на турнире Азербайджан представляли победитель Олимпиады и чемпион мира Шариф Шарифов и Магомедгаджи Хатиев (оба 92 кг). М.Хатиев завершил свое выступление в 1/8 финала турнир. Ш.Шарифов завоевал бронзовую медаль и денежный приз в размере 1000 долларов.

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