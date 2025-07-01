Шахрияр Мамедъяров вплотную приблизился к десятке в рейтинге ФИДЕ

Шахрияр Мамедъяров занял 11-е место в рейтинге ФИДЕ

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров продвинулся на две позиции, заняв 11-е место в обновленном рейтинге ФИДЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, Шахрияр Мамедьяров, имея в активе 2746 очков, на два балла отстает от Аниша Гири (Нидерланды) и на один пункт опережает Уэсли Со (США).

Теймур Раджабов, в активе которого 2692 балла, опустился на одну ступень, заняв 38-е место. В первую сотню также вошли Рауф Мамедов (2659) - 65-е и Эльтадж Сафарли (2630) - 100-е место.

Рейтинг ФИДЕ возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2839).

Среди женщин-шахматисток Гюнай Мамедзаде (2390) находится на 52-м месте, Ульвия Фаталиева (2371) на 66-м, Говхар Бейдуллаева (2371) на 68-м, Гюльнар Мамедова (2352) на 88-м месте.

Среди женщин лидирует китаянка Ифань Хоу (2633).