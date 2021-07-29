Шахрияр Мамедъяров в очередной раз сыграет против Левона Ароняна

Определены все участники VIII этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Определены все участники VIII этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в список из 16 человек в последнюю очередь были внесены Левон Аронян (Армения), Владислав Артемьев (Россия) и Пентала Харикришна (Индия).

Ранее было установлено, что Шахрияр Мамедъяров сыграет в турнире под названием Chessable Masters. Имя Теймура Раджабова в список не внесено.

Стартующий 31 июля онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд соревнования составляет 100 тыс. долларов США. Победивший шахматист заработает 30 тыс. долларов США.