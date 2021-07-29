Шахрияр Мамедъяров в очередной раз сыграет против Левона Ароняна

Определены все участники VIII этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Как передает Report, в список из 16 человек в последнюю очередь были внесены Левон Аронян (Армения), Владислав Артемьев (Россия) и Пентала Харикришна (Индия).
Ранее было установлено, что Шахрияр Мамедъяров сыграет в турнире под названием Chessable Masters. Имя Теймура Раджабова в список не внесено.
Стартующий 31 июля онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд соревнования составляет 100 тыс. долларов США. Победивший шахматист заработает 30 тыс. долларов США.