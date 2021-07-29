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Шахрияр Мамедъяров в очередной раз сыграет против Левона Ароняна

Шахрияр Мамедъяров в очередной раз сыграет против Левона Ароняна Определены все участники VIII этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
29 июля 2021 г. 09:51
Шахрияр Мамедъяров в очередной раз сыграет против Левона Ароняна

Определены все участники VIII этапа Тура чемпионов, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в список из 16 человек в последнюю очередь были внесены Левон Аронян (Армения), Владислав Артемьев (Россия) и Пентала Харикришна (Индия).

Ранее было установлено, что Шахрияр Мамедъяров сыграет в турнире под названием Chessable Masters. Имя Теймура Раджабова в список не внесено.

Стартующий 31 июля онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд соревнования составляет 100 тыс. долларов США. Победивший шахматист заработает 30 тыс. долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov növbəti dəfə Levon Aronyanla qarşılaşacaq

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