Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня с Каруаной

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч в Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч в Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, в пятом раунде кругового турнира 37-летний гроссмейстер сыграет против Фабиано Каруаны (Франция) черными фигурами.

Мамедъяров проиграл в первом круге Уэсли Сойе (США), в последующих трех матчах сыграл вничью с Ричардом Раппортом (Венгрия), Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Богданом Даниэлем-Даяком (Румыния). Азербайджанский представитель занимает с 1,5 очками 6-е место среди 10 шахматистов.

Призовой фонд соревнования, которое продлится до 14 мая, составляет 350 тыс. долларов США.

Напомним, что в прошлом году Шахрияр Мамедъяров одержал победу в турнире Superbet Chess Classic.