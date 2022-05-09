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Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня с Каруаной 

Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня с Каруаной  Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч в Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).
Индивидуальные
9 мая 2022 г. 09:48
Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня с Каруаной 

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередной матч в Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, в пятом раунде кругового турнира 37-летний гроссмейстер сыграет против Фабиано Каруаны (Франция) черными фигурами.

Мамедъяров проиграл в первом круге Уэсли Сойе (США), в последующих трех матчах сыграл вничью с Ричардом Раппортом (Венгрия), Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Богданом Даниэлем-Даяком (Румыния). Азербайджанский представитель занимает с 1,5 очками 6-е место среди 10 шахматистов.

Призовой фонд соревнования, которое продлится до 14 мая, составляет 350 тыс. долларов США.

Напомним, что в прошлом году Шахрияр Мамедъяров одержал победу в турнире Superbet Chess Classic.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün Karuana ilə qarşılaşacaq

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