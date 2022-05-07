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Шахрияр Мамедъяров сегодня сыграет с французским шахматистом

Шахрияр Мамедъяров сегодня сыграет с французским шахматистом Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свой очередной матч в Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).
Индивидуальные
7 мая 2022 г. 10:32
Шахрияр Мамедъяров сегодня сыграет с французским шахматистом

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свой очередной матч в Superbet Chess Classic в первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, в третьем раунде кругового турнира 37-летний гроссмейстер встретится с Максимом Вашье-Лагравом (Франция).

Мамедъяров проиграл в первом круге Уэсли Сойе (США), а во втором матче сыграл вничью с Ричардом Раппортом (Венгрия). В настоящее время он делит 9 и 10 места с Алирезой Фирузджой (Франция) с 0,5 очками.

Призовой фонд соревнования, которое продлится до 14 мая, составляет 350 тыс. долларов США.
Напомним, что в прошлом году Шахрияр Мамедъяров одержал победу в турнире Superbet Chess Classic.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün Fransa şahmatçısı ilə üz-üzə gələcək

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