Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Ароняна

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет в столице Румынии Бухаресте свою последнюю встречу в турнире Superbet Chess Classic - первом этапе серии Grand Chess Tour.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет в столице Румынии Бухаресте свою последнюю встречу в турнире Superbet Chess Classic - первом этапе серии Grand Chess Tour.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с Левоном Ароняном, представляющим США, в IX туре соревнований. Он будет играть черными фигурами.

В I, V и VIII раундах Мамедьяров проиграл представителям США Уэсли Со, Фабиано Каруана и Леньеру Домингесу соответственно.

В VII раунде Мамедъяров победил россиянина Яна Непомнящего, выступающего под флагом ФИДЕ.

В настоящее время Ш.Мамедъяров с 3 баллами делит 9-10-е места с Раппортом.

Общий призовой фонд турнира, который продлится до 14 мая, составляет 350 000 долларов США.

Отметим, что победителем прошлогоднего турнира Superbet Chess Classic был Шахрияр Мамедъяров.