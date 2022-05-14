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Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Ароняна

Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Ароняна Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет в столице Румынии Бухаресте свою последнюю встречу в турнире Superbet Chess Classic - первом этапе серии Grand Chess Tour.
Индивидуальные
14 мая 2022 г. 09:54
Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Ароняна

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет в столице Румынии Бухаресте свою последнюю встречу в турнире Superbet Chess Classic - первом этапе серии Grand Chess Tour.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с Левоном Ароняном, представляющим США, в IX туре соревнований. Он будет играть черными фигурами.

В I, V и VIII раундах Мамедьяров проиграл представителям США Уэсли Со, Фабиано Каруана и Леньеру Домингесу соответственно.

В VII раунде Мамедъяров победил россиянина Яна Непомнящего, выступающего под флагом ФИДЕ.

В настоящее время Ш.Мамедъяров с 3 баллами делит 9-10-е места с Раппортом.

Общий призовой фонд турнира, который продлится до 14 мая, составляет 350 000 долларов США.

Отметим, что победителем прошлогоднего турнира Superbet Chess Classic был Шахрияр Мамедъяров.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün Aronyanla üz-üzə gələcək

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