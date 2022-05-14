Шахрияр Мамедъяров сыграет сегодня против Ароняна

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет в столице Румынии Бухаресте свою последнюю встречу в турнире Superbet Chess Classic - первом этапе серии Grand Chess Tour.
Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с Левоном Ароняном, представляющим США, в IX туре соревнований. Он будет играть черными фигурами.
В I, V и VIII раундах Мамедьяров проиграл представителям США Уэсли Со, Фабиано Каруана и Леньеру Домингесу соответственно.
В VII раунде Мамедъяров победил россиянина Яна Непомнящего, выступающего под флагом ФИДЕ.
В настоящее время Ш.Мамедъяров с 3 баллами делит 9-10-е места с Раппортом.
Общий призовой фонд турнира, который продлится до 14 мая, составляет 350 000 долларов США.
Отметим, что победителем прошлогоднего турнира Superbet Chess Classic был Шахрияр Мамедъяров.