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Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира в Румынии

Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира в Румынии Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров стал победителем прошедшего в Бухаресте (Румыния) турнира Superbet Chess Classic.
Индивидуальные
14 июня 2021 г. 17:38
Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира в Румынии
Шахрияр Мамедъяров

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров стал победителем прошедшего в Бухаресте (Румыния) турнира Superbet Chess Classic.

Как передает Report, играющий черными фигурами 36-летний гроссмейстер в последнем туре на 39-м ходу добился ничейного результата во встрече с французом Максимом Вашье-Лагравом и набрал 6 очков.

Другой представитель Азербайджана Теймур Раджабов также провел последнюю игру в турнире. В последнем туре соперником 34-летнего гроссмейстера стал шахматист из Армении Левон Аронян. Азербайджанский шахматист на 14-м ходу пошел на мировую с соперником, сыграв вничью.

Т.Раджабов завершил турнир с 4,5 очками.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov Rumıniyadakı turnirin qalibi oldu - YENİLƏNİB

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