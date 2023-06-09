Шахрияр Мамедъяров проведет последнюю встречу на турнире Norway Chess

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную игру на турнире Norway Chess в норвежском городе Ставангер.

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную игру на турнире Norway Chess в норвежском городе Ставангер.

Как сообщает Report, 38-летний гроссмейстер в последнем IX туре встретится с представителем Нидерландов Анишем Гири.

В прошлом туре Мамедъяров уступил норвежцу Магнусу Карлсену в армагеддоне. В настоящее время он занимает восьмую позицию с 10 очками.

Согласно регламенту, за победу присуждается 3 очка. В случае ничьей соперники встречаются в армагеддоне. В этом случае победитель получает 1,5 очка, а проигравший - 1 очко.