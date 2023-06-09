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Шахрияр Мамедъяров проведет последнюю встречу на турнире Norway Chess

Шахрияр Мамедъяров проведет последнюю встречу на турнире Norway Chess Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную игру на турнире Norway Chess в норвежском городе Ставангер.
Индивидуальные
9 июня 2023 г. 09:39
Шахрияр Мамедъяров проведет последнюю встречу на турнире Norway Chess

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную игру на турнире Norway Chess в норвежском городе Ставангер.

Как сообщает Report, 38-летний гроссмейстер в последнем IX туре встретится с представителем Нидерландов Анишем Гири.

В прошлом туре Мамедъяров уступил норвежцу Магнусу Карлсену в армагеддоне. В настоящее время он занимает восьмую позицию с 10 очками.

Согласно регламенту, за победу присуждается 3 очка. В случае ничьей соперники встречаются в армагеддоне. В этом случае победитель получает 1,5 очка, а проигравший - 1 очко.

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Версия на азербайджанском языке "Norway Chess": Şəhriyar Məmmədyarov sonuncu görüşünü keçirəcək

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