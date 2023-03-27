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Шахрияр Мамедъяров примет участие в международном турнире

Шахрияр Мамедъяров примет участие в международном турнире Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров примет участие в соревнованиях по рапиду на международном турнире в Узбекистане.
Индивидуальные
27 марта 2023 г. 13:28
Шахрияр Мамедъяров примет участие в международном турнире

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров примет участие в соревнованиях по рапиду на международном турнире в Узбекистане.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, 38-летний гроссмейстер сегодня отправился в Узбекистан.

Наряду с Мамедъяровым в турнире примут участие известные шахматисты Александр Грищук (Россия), Нодирбек Абдусаттаров и Рустам Касымжанов (оба Узбекистан).

Главным судьей турнира выступит первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов.

Призовой фонд трехдневного турнира составляет 50 тыс. долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

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