Шахрияр Мамедьяров завоевал серебро чемпионата мира

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров занял второе место в дисциплине рапид на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в российском городе Санкт-Петербург.

Как передает Report, в заключительном, 15-м туре Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с Даниилом Дубовым из России.

Таким образом, россиянин Дубов набрал 11 очков и занял первое место, Мамедьяров стал вторым, а Накамура — третьим.

В свою очередь Гадир Гусейнов с 9-и очками занял 37-е место, а Рауф Мамедов 77-е место (8 очков).

В женском турнире Гюльнар Мамедова набрала 7,5 очков и заняла восемнадцатое место. Гюнай Мамедзаде, стала 39-й (7 очков), Зейнаб Мамедъярова (5,5) - 76-й, а Туркан Мамедъярова (5,5) - 79-й.