Шахрияр Мамедъяров завершил первый день турнира памяти Михаила Таля в качестве лидера

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров завершил первый день турнира имени Михаила Таля в качестве лидера.

Как передает Report, сегодня по быстрым шахматам было сыграно 3 тура.

33-летний гроссмейстер победил россиянина Петра Свидлера и индийца Вишванатана Ананда. Встреча с другим россиянином Владимиром Крамником завершилась вничью.

Таким образом, после 3 туров с 2,5 баллами Мамедъяров является лидером. Остальные 6 туров по быстрым шахматам завершатся 4 марта. 5 марта состоится блиц-турнир из 13 туров.

Шахрияр Мамедъяров примет участие в Турнире претендентов 10-28 марта, который состоится в Берлине (Германия).