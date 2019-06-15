Шахрияр Мамедъяров занял последнее место на супертурнире в Ставангере

Супертурнир в Ставангере (Норвегия) завершился в пятницу партиями девятого тура. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Победу за тур до конца соревнований в четверг одержал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Карлсен набрал 13,5 очка. Второе место поделили армянин Левон Аронян и китаец Юй Янъи (по 10,5), далее расположились американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана (по 10), китаец Дин Лижэнь (8,5), индиец Вишванатан Ананд и француз Максим Вашье-Лаграв (по 8).

Трехкратный чемпион мира по блицу 35-летний россиянин Александр Грищук поделил последнее место с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым (по 5,5). Турнир в Ставангере проводится с 2013 года.