​Шахрияр Мамедъяров уступил в Норвегии

В норвежском Ставангере прошел седьмой тур супертурнира “Altibox Norway Chess”, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, в очередной игровой день Мамедъяров уступил китайцу Динг Лирену.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

Александр Грищук (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5 – 1,5

Уэсли Со (США) - Магнус Карлсен (Норвегия) - 0,5-1,5;



Юй Янъи (Китай) - Левон Аронян (Армения) - 0,5-1,5;

Фабиано Каруана (США) - Вишванатан Ананд (Индия) - 1,5-0,5.

После семи туров лидирует Карлсен (11 баллов), следом идут Аронян (9), Юй Янъи (8,5), Дин Лижэнь (7,5), Со (7), Каруана (6,5), Вашье-Лаграв и Ананд (по 6), Мамедьяров (5) и Грищук (3,5).

Призовой фонд турнира составляет €250 тыс. Победитель получит €75 тыс., занявший второе место - €40 тыс., третье - €25 тыс.