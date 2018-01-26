Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В голландском городе Вейк-ан-Зее продолжается шахматный супертурнир Tata Steel Chess.

Как сообщает Report, в стартовавшем сегодня XI туре представляющий Азербайджан Шахрияр Мамедъяров встретился с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Самая интересная встреча дня завершилась ничьей. Таким образом, набравшие 7,5 очков гроссмейстеры стали солидерами.

Отметим, что в рамках XI тура обладающий 7 очками Аниш Гири встречается с американцем Фабиано Каруана.