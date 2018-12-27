Шахрияр Мамедъяров стартовал с трех побед на чемпионате мира

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

Как передает Report, в первый день соревнований, который проходит под патронажем короля Саудовской аравии Салмана, прошли 5 туров среди мужчин.

Представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров победил украинца Эльдара Гасанова, египтянина Амина Бассема и россиянина Александра Морозевича, но сыграл вничью с армянином Тиграном Петросяном и украинцем Антоном Коробовым. После этих результатов Мамедъяров делит 4-18 места с 4 очками.

Что касается других шахматистов Азербайджана, Гадир Гусейнов занимает 19-45-е места с 3,5 очками, Рауф Мамедов на 46-89-м местах с 3 очками.

В женской борьбе сыграно 4 тура. Самый высокий результат сборной Азербайджана у Гульнар Мамедовой - две победы и две ничьи. На данный момент она распологается на 8-29 местах с 3 очками. С 2,5 баллами на 30-52 местах располагается Гюнай Мамедзаде, Тюркан и Зейнаб Мамедъяровы с 2 очками делят 53-76 места.

Отметим, что турнир по быстрым шахматам завершится 28 декабря.