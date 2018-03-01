Шахрияр Мамедъяров приступит к Турниру претендентов как фаворит

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (FİDE) обнародовала очередную рейтинговую таблицу.

Как сообщает Report, несмотря на то, что очки азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова сократились с 2814 до 2809, он удержал вторую позицию в списке.

Сейчас он отстает от чемпиона мира - норвежца Магнуса Карлсена, занимающего первое место, на 34 очка.

Это означает, что Ш.Мамедъяров приступит к Турниру претендентов, стартующему 10 марта в Берлине, как фаворит. Победитель этого турнира встретится с Карлсеном в борьбе за чемпионство мира.

Что касается других представителей Азербайджана, Теймур Раджабов с 2748 очками остался на 18-й позиции. Рауф Мамедов продвинулся на одну ступень и с 2709 очками занимает 39 ступень. Спустившийся на 4 ступени Аркадий Найдич с 2701 очками на 45 месте.