Шахрияр Мамедъяров приостановил турнир из-за болезни

Выяснилась причина, по которой азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров приостановил турнир "Мастерс" в Гибралтаре.

Как сообщает Report, об этом 35-летний гроссмейстер написал в своем аккаунте в Facebook.

По словам спортсмена, из-за аллергии ему пришлось приостановить турнир: "Я благодарен организаторам соревнований за то, что всегда были рядом со мной. Особенно хочется поблагодарить главного организатора Стюарта Джонгуэста. Наступило время покинуть Гибралтар в надежде на скорейшее возвращение".

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров покинул турнир после 8-ми туров. На 8-ми встречах он набрал 5 очков. Соревнования состояли из 10 туров.