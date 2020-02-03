 Наверх

Шахрияр Мамедъяров приостановил турнир из-за болезни

Шахрияр Мамедъяров приостановил турнир из-за болезни

Выяснилась причина, по которой азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров приостановил турнир "Мастерс" в Гибралтаре.

Как сообщает Report, об этом 35-летний гроссмейстер написал в своем аккаунте в Facebook. 

По словам спортсмена, из-за аллергии ему пришлось приостановить турнир: "Я благодарен организаторам соревнований за то, что всегда были рядом со мной. Особенно хочется поблагодарить главного организатора Стюарта Джонгуэста. Наступило время покинуть Гибралтар в надежде на скорейшее возвращение".

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров покинул турнир после 8-ми туров. На 8-ми встречах он набрал 5 очков. Соревнования состояли из 10 туров. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!