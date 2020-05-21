Наверх

Шахрияр Мамедъяров примет участие в престижном турнире

Шахрияр Мамедъяров примет участие в престижном турнире

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров приглашен на онлайн-турнир.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE), 35-летний гроссмейстер испытает свои силы на международном чемпионате, который организует клуб "Sharjah Chess" Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ).

Наряду с Мамедъяровым в турнире примут участие Рустам Гасымджанов (Узбекистан), Пентала Харикришна (Индия), Джеффри Сюн (США), Бассем Амин (Египет) и Салех Салем (ОАЭ).

Турнир с призовым фондом 10 000 долларов США пройдет 12-13 июня. Соревнование, которое считается одним из сильнейших шахматных турниров, будет состоять из 2 периодов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!