Шахрияр Мамедъяров примет участие в престижном турнире

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров приглашен на онлайн-турнир.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE), 35-летний гроссмейстер испытает свои силы на международном чемпионате, который организует клуб "Sharjah Chess" Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ).

Наряду с Мамедъяровым в турнире примут участие Рустам Гасымджанов (Узбекистан), Пентала Харикришна (Индия), Джеффри Сюн (США), Бассем Амин (Египет) и Салех Салем (ОАЭ).

Турнир с призовым фондом 10 000 долларов США пройдет 12-13 июня. Соревнование, которое считается одним из сильнейших шахматных турниров, будет состоять из 2 периодов.