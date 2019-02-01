Шахрияр Мамедъяров потерял третью позицию в рейтинг-листе ФИДЕ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Международная шахматная Федерация (ФИДЕ) обнародовала рейтинг-лист на февраль.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, по сравнению с предыдущим месяцем азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров потерял две позиции в рейтинге. В настоящее время с показателем 2790 очков наш 33-летний гроссмейстер занимает пятое место.

Лидирует по-прежнему обладатель мировой короны Магнус Карлсен (2845), на второй строчке Фабиано Каруана (2828), на 3-й Динг Лирен (2812) и четвертый Аниш Гири (2797).

Что касается других азербайджанских игроков, Теймур Раджабов (2756) обосновался на 13-й позиции, Аркадий Найдич (2732) – на 22-й строчке, Рауф Мамедов (2703) – на 42-м месте, Эльтадж Сафарли (2681) остался на прежней позиции –63-я строчка, Гадир Гусейнов (2664) обосновался на 82-й строчке рейтинга.

В рейтинге среди женщин Гюнай Мамедзаде (2422) идет 49-й, Ханым Баладжаева (2397) – 64-я, а Гюльнар Мамедова (2368) – 99-я.