Шахматный тур чемпионов: Раджабов одолел Ароняна

Теймур Раджабов выиграл Левона Ароняна во встрече в рамках V тура финального этапа Шахматного тура чемпионов, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Теймур Раджабов выиграл Левона Ароняна во встрече в рамках V тура финального этапа Шахматного тура чемпионов, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в первой, третьей и четвертой партии шахматисты сыграли вничью, во второй партии Т.Раджабов победил своего соперника - итоговый счет 2,5:1,5 в пользу азербайджанского гроссмейстера.

Выступление Шахрияра Мамедъярова оказалось неудачным - он проиграл первую партию, а вторую сыграл вничью. Только за счет победы в третьей партии шахматисту удалось свести счет к ничьей. Однако, в четвертой партии азербайджанский гроссмейстер вновь проиграл своему оппоненту Владиславу Артемьеву. Итоговый счет 1,5:2,5.