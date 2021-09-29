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Шахматный тур чемпионов: Раджабов одолел Ароняна

Шахматный тур чемпионов: Раджабов одолел Ароняна Теймур Раджабов выиграл Левона Ароняна во встрече в рамках V тура финального этапа Шахматного тура чемпионов, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
29 сентября 2021 г. 23:02
Шахматный тур чемпионов: Раджабов одолел Ароняна
Теймур Раджабов

Теймур Раджабов выиграл Левона Ароняна во встрече в рамках V тура финального этапа Шахматного тура чемпионов, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в первой, третьей и четвертой партии шахматисты сыграли вничью, во второй партии Т.Раджабов победил своего соперника - итоговый счет 2,5:1,5 в пользу азербайджанского гроссмейстера.

Выступление Шахрияра Мамедъярова оказалось неудачным - он проиграл первую партию, а вторую сыграл вничью. Только за счет победы в третьей партии шахматисту удалось свести счет к ничьей. Однако, в четвертой партии азербайджанский гроссмейстер вновь проиграл своему оппоненту Владиславу Артемьеву. Итоговый счет 1,5:2,5.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Rəcəbov Aronyana qalib gəlib, Məmmədyarov uduzub

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