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Шахматный турнир претендентов приостановлен

Шахматный турнир претендентов приостановлен

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о приостановке шахматного турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге с 17 марта, из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Report, причиной стало решение правительства Российской Федерации прекратить воздушное сообщение с другими странами.

Турнир продолжится с VIII тура. Дата возобновления мероприятия пока неизвестна.

Отметим, что с 27 марта Российская Федерация приостанавливает международные авиарейсы, за исключением рейсов для возвращения своих граждан. 

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