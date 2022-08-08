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Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана разгромила сборную Армении

Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана разгромила сборную Армении Сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи.
Индивидуальные
8 августа 2022 г. 19:19
Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана разгромила сборную Армении

Сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи.

Как сообщает Report, в десятом туре сборная Азербайджана, сыгравшая со сборной Армении, разгромила соперников со счетом 4:0.

А мужской коллектив проиграл Армении - 1: 3.

Шахматная олимпиада

Женщины

Х тур

Армения - Азербайджан-0:4

Элина Даниелян – Гюнай Мамедзаде - 0:1

Лилит Мкртчян – Ханум Баладжаева - 0:1

Анна Саргсян – Гевхар Бейдуллаева - 0:1

Сусанна Габоян – Гюльнар Мамедова - 0:1

Мужчины

Азербайджан – Армения - 1:3

Шахрияр Мамедьяров – Габриел Саркисян - 0:1

Гадир Гусейнов – Грант Мелкумян - 0,5:0,5

Васиф Дурарбейли – Мануэль Петросян - 0,5:0,5

Ниджат Аббасов – Роберт Ованисян - 0:1

Отметим, что Шахматная олимпиада завершится 10 августа.

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Версия на азербайджанском языке Şahmat Olimpiadası: Qadınlardan ibarət Azərbaycan yığması Ermənistanı darmadağın edib

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