Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана разгромила сборную Армении

Сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи.

Сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи.

Как сообщает Report, в десятом туре сборная Азербайджана, сыгравшая со сборной Армении, разгромила соперников со счетом 4:0.

А мужской коллектив проиграл Армении - 1: 3.

Шахматная олимпиада

Женщины

Х тур

Армения - Азербайджан-0:4

Элина Даниелян – Гюнай Мамедзаде - 0:1

Лилит Мкртчян – Ханум Баладжаева - 0:1

Анна Саргсян – Гевхар Бейдуллаева - 0:1

Сусанна Габоян – Гюльнар Мамедова - 0:1

Мужчины

Азербайджан – Армения - 1:3

Шахрияр Мамедьяров – Габриел Саркисян - 0:1

Гадир Гусейнов – Грант Мелкумян - 0,5:0,5

Васиф Дурарбейли – Мануэль Петросян - 0,5:0,5

Ниджат Аббасов – Роберт Ованисян - 0:1

Отметим, что Шахматная олимпиада завершится 10 августа.