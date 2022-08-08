Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана разгромила сборную Армении

Сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на Всемирной шахматной олимпиаде в индийском городе Ченнаи.
Как сообщает Report, в десятом туре сборная Азербайджана, сыгравшая со сборной Армении, разгромила соперников со счетом 4:0.
А мужской коллектив проиграл Армении - 1: 3.
Шахматная олимпиада
Женщины
Х тур
Армения - Азербайджан-0:4
Элина Даниелян – Гюнай Мамедзаде - 0:1
Лилит Мкртчян – Ханум Баладжаева - 0:1
Анна Саргсян – Гевхар Бейдуллаева - 0:1
Сусанна Габоян – Гюльнар Мамедова - 0:1
Мужчины
Азербайджан – Армения - 1:3
Шахрияр Мамедьяров – Габриел Саркисян - 0:1
Гадир Гусейнов – Грант Мелкумян - 0,5:0,5
Васиф Дурарбейли – Мануэль Петросян - 0,5:0,5
Ниджат Аббасов – Роберт Ованисян - 0:1
Отметим, что Шахматная олимпиада завершится 10 августа.