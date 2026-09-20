Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана обыграла команду Сербии

Сборные Азербайджана провели очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в узбекистанском Самарканде.

Как сообщает Report, мужская команда встретилась с коллективом из Румынии. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе азербайджанской команды победу одержал Рауф Мамедов. Шахрияр Мамедъяров же потерпел поражение. Айдын Сулейманлы и Мухаммед Мурадлы сыграли вничью.

Женская сборная Азербайджана со счетом 3:1 обыграла сербских шахматисток. Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева оказались сильнее своих соперниц, Ульвия Фаталиева и Гёвхар Бейдуллаева согласились на ничью.

Ранее мужская команда победила Марокко (4:0), Филиппины (3:1) и Швейцарию (3:1). Матч с Чехией завершился вничью - 2:2. Женская команда одолела Гватемалу, Данию (обе 4:0), Швецию и Англию (обе 2,5:1,5).

После пяти туров мужская сборная Азербайджана имеет в своем активе 8 очков и занимает 12-е место, женская сборная - с 10 очками делит 1-4 места (по дополнительным коэффициентам - 4 место).

Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе, состоит из 11 туров и завершится 27 сентября.