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    Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана обыграла команду Сербии

    Индивидуальные
    • 20 сентября, 2026
    • 20:46
    Шахматная олимпиада: Женская сборная Азербайджана обыграла команду Сербии

    Сборные Азербайджана провели очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в узбекистанском Самарканде.

    Как сообщает Report, мужская команда встретилась с коллективом из Румынии. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе азербайджанской команды победу одержал Рауф Мамедов. Шахрияр Мамедъяров же потерпел поражение. Айдын Сулейманлы и Мухаммед Мурадлы сыграли вничью.

    Женская сборная Азербайджана со счетом 3:1 обыграла сербских шахматисток. Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева оказались сильнее своих соперниц, Ульвия Фаталиева и Гёвхар Бейдуллаева согласились на ничью.

    Ранее мужская команда победила Марокко (4:0), Филиппины (3:1) и Швейцарию (3:1). Матч с Чехией завершился вничью - 2:2. Женская команда одолела Гватемалу, Данию (обе 4:0), Швецию и Англию (обе 2,5:1,5).

    После пяти туров мужская сборная Азербайджана имеет в своем активе 8 очков и занимает 12-е место, женская сборная - с 10 очками делит 1-4 места (по дополнительным коэффициентам - 4 место).

    Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе, состоит из 11 туров и завершится 27 сентября.

    Шахматный турнир
    Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan kişi komandası Rumıniya ilə heç-heçə edib, qadınlar Serbiyanı üstələyib

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